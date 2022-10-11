Стало відомо, наскільки в Києві та області люди скоротили споживання електрики

У вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

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Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" підкреслили, що це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.

"Дякуємо, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям "Укренерго", щоб зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, які постраждали від масованого ракетного обстрілу ворога", - зазначили в компанії.

Там в черговий раз закликали українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

"Разом з цим, щоб зменшити навантаження в енергосистемі НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях", - підкреслили в компанії.

В "Укренерго наголосили, що такі обмеження триватимуть впродовж декількох днів.

"Вводить в дію графіки аварійних обмежень обленерго (ОСР) за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго". Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго", - зауважили в компанії.

Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.