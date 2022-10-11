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Стало відомо, наскільки в Києві та області люди скоротили споживання електрики
У вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.
Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".
"Загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" підкреслили, що це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дякуємо, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям "Укренерго", щоб зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, які постраждали від масованого ракетного обстрілу ворога", - зазначили в компанії.
Там в черговий раз закликали українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.
Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.
"Разом з цим, щоб зменшити навантаження в енергосистемі НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях", - підкреслили в компанії.
В "Укренерго наголосили, що такі обмеження триватимуть впродовж декількох днів.
"Вводить в дію графіки аварійних обмежень обленерго (ОСР) за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго". Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго", - зауважили в компанії.
Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.