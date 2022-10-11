Стало известно, на сколько в Киеве и области люди сократили потребление энергии

В вечерние часы жители Киева и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что это помогло не перегружать работающие электросети и позволило сбалансировать энергосистему в критический момент суток.

"Спасибо, друзья, за помощь и вашу мощную поддержку. Она необходима сейчас специалистам "Укрэнерго", чтобы уменьшить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших от массированного ракетного обстрела врага", - отметили в компании.

Там в очередной раз призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

"Вместе с этим чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме НЭК "Укрэнерго" сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях", - подчеркнули в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что такие ограничения будут продолжаться в течение нескольких дней.

"Вводит в действие графики аварийных ограничений облэнерго (ОСР) по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго". О том, применяется ли график аварийных ограничений в вашем регионе, можно узнать в облэнерго", - отметили в компании.

Отметим, ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.