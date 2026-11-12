$400 млн за агробизнес: МХП Косюка ищет покупателя на 110 тыс. га земли

Агрохолдинг МХП рассматривает возможность продажи аграрных активов в западных областях Украины с земельным банком около 100–110 тыс. га. Речь идет о Западном хабе компании, объединяющем несколько сельскохозяйственных предприятий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью Forbes Ukraine.

По информации издания, поиск потенциальных покупателей начался в 2025 году. Сначала МХП предлагала приобрести отдельные хозяйства, ориентируясь на цену около 3500 долларов за гектар. Впоследствии компания стала рассматривать продажу всего Западного хаба.

Информацию о переговорах о возможном отчуждении активов подтвердили три независимых источника Latifundist.com. По их словам, компания общается с потенциальными покупателями с аграрного рынка около полугода. В то же время, окончательной договоренности о продаже пока нет.

Какие активы МХП могут выставить на продажу

В Западный хаб МХП входят четыре предприятия, расположенные в пяти областях западной Украины. Среди них – "Запад-Агро МХП", "МХП-Баффало", а также филиалы "Родной край" и "Перспектив".

Совокупный земельный банк этих активов составляет около 100–110 тыс. га. Ранее компания рассматривала возможность продажи только "Запад-Агро МХП", обрабатывающей более 40 тыс. га. Теперь потенциальное соглашение может охватить весь аграрный кластер.

Кто может купить аграрный бизнес МХП

Среди потенциальных покупателей Западного хаба Forbes Ukraine называет агрокомпанию Украина-2001, саудовский инвестиционный фонд SALIC и агрохолдинг Кернел.

По информации источников, МХП также проводила переговоры с "Континенталом Фармерз Групп", владельцем которой является SALIC. Однако стороны пока не достигли окончательной договоренности о приобретении активов.

Сколько могут стоить активы МХП

Оценки потенциальной стоимости Западного хаба разнятся в зависимости от подхода аналитиков.

Старший исследователь KSE Institute Иван Колодяжный оценивает аграрный бизнес с земельным банком около 100 тыс. га в $180–250 млн.

В то же время руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий предполагает, что цена продажи может составить $3000–4000 за гектар. При такой оценке общая стоимость активов составит $300–400 млн.

Зачем МХП продает активы

Одной из возможных причин продаж является стратегия международной экспансии агрохолдинга. По словам собеседников Latifundist.com, компании необходим дополнительный капитал для приобретения новых активов за пределами Украины.

В частности, после приобретения бизнеса в Греции МХП рассматривает дальнейшее расширение присутствия на международных рынках, среди которых страны Латинской Америки.

Еще одним фактором может служить долговая нагрузка компании. По данным Forbes Ukraine, по состоянию на 30 июня 2026 года чистый долг МХП составил $1,62 млрд. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA достигло 2,9 при предельном показателе 3,0, предусмотренном условиями еврооблигаций.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, имеющая производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции компании представлены на Лондонской фондовой бирже.

МХП объединяет более 38 тысяч работников в Украине и за рубежом и входит в список лучших работодателей Украины по версии Forbes. В течение 2022-2025 годов компания уплатила 28,5 млрд грн налогов.

Продукция МХП экспортируется в более чем 80 стран мира. По данным WattPoultry, компания является одним из лидеров по производству курятины в Европе. Также МХП развивает более 15 брендов пищевых продуктов и вместе с партнерами управляет несколькими сетями, в частности, магазинами "Мясомаркет" и заведениями Döner Маркет.

Земельный банк компании составляет 350 тысяч гектаров в 12 областях Украины.

В мае МХП открыла в Хорватии завод по производству кормов для домашних животных и представила новый бренд Proof.

Напомним, ранее АМКУ разрешил МХП приобрести перерабатывающие активы производителя курятины "Агроль" во Львовской области. Агрохолдинг Юрия Косюка получил согласование на вступление в контроль над компанией "Агроль Плюс", что открыло путь к завершению соглашения по приобретению перерабатывающих активов производителя мяса птицы в регионе.