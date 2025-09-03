МХП Косюка увеличил налоговые отчисления : сколько заплатил за полгода

По итогам первого полугодия 2025 года предприятия агротехнологического холдинга МХП перечислили в бюджеты всех уровней 4,8 млрд гривен в виде налоговых начислений, взносов и сборов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Отмечается, что это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На протяжении всего 2024 года предприятия МХП уплатили 7,6 млрд. гривен налогов, а в период полномасштабного вторжения — 23 млрд гривен.

"С первого дня полномасштабной войны наши предприятия стабильно работают, поддерживают продовольственную безопасность и экономику Украины", - отметила Виктория Капелюшна, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП .

В сообщении также говорится, что компания МХП совместно со своим стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громади" развивает украинские общины, объединяя усилия бизнеса, власти и местных инициатив.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом.

МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "М ясомаркет " и заведения Döner Маркет.

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Напомним, ранее MHC закрыл соглашение о приобретении более 92% акций испанского производителя курятины и свинины Grupo Uvesa.