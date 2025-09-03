МХП Косюка збільшив податкові відрахування: скільки сплатив за пів року

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємства агротехнологічного холдингу МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,8 млрд гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Упродовж усього 2024 року підприємства МХП сплатили 7,6 млрд гривень податків, а в період повномасштабного вторгнення — 23 млрд гривень.

"Від першого дня повномасштабної війни наші підприємства стабільно працюють, підтримують продовольчу безпеку та економіку України", - зазначила Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління та фінансова директорка МХП.

В повідомленні також йдеться, що компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером, Благодійним фондом "МХП-Громаді", розвиває українські громади, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та місцевих ініціатив.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисячі працівників в Україні та за кордоном.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Нагадаємо, раніше MХП закрив угоду про придбання понад 92% акцій іспанського виробника курятини та свинини Grupo Uvesa.