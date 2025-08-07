АМКУ дозволив МХП орендувати активи бердичівського виробника ковбас

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив агротехнологічному холдингу МХП, що належить Юрію Косюку, взяти в управління потужності компанії “М’ясовита”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зокрема, МХП отримав дозвіл на:

Оренду єдиного майнового комплексу одного з найбільших мʼясопереробників – бердичівського ТОВ "М’ясовита", що дозволить компанії встановити над ним повний контроль.

Набуття спільного контролю (разом із компанією "Friedman Sp. z.o.o.") над ТОВ "М’ясовита" шляхом одержання в управління частки у статутному капіталі.

Крім того, компанія ТОВ "М’ясовита" також отримала дозвіл на суборенду частини майнового комплексу, який орендує МХП.

Про ТОВ "М’ясовита"

ТОВ "М’ясовита" — це український виробник м'ясних і ковбасних виробів, що розташований у місті Бердичів, Житомирська область. Компанія спеціалізується на виробництві м'ясних продуктів, зокрема ковбасних виробів, копченостей, а також свіжого м'яса.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисячі працівників в Україні та за кордоном.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр. Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Під час повномасштабного вторгнення МХП втратив цех із виробництва мʼясо-ковбасних виробів під брендом "Бащинський" у Костянтинівці на Донеччині – основний виробничий актив МХП у цьому сегменті.

За даними Forbes Ukraine, з 2022-го МХП шукав, як повернутися на цей ринок, і домовився з "М’ясовитою", що та виготовлятиме продукцію для МХП на сировині холдингу.

Нагадаємо, раніше MХП закрив угоду про придбання понад 92% акцій іспанського виробника курятини та свининиGrupo Uvesa.