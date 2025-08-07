Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,52

41,44

EUR

48,55

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМКУ дозволив МХП орендувати активи бердичівського виробника ковбас

мхп
АМКУ дозволив МХП Юрія Косюка розширити бізнес

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив агротехнологічному холдингу МХП, що належить Юрію Косюку, взяти в управління потужності компанії “М’ясовита”. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зокрема, МХП отримав дозвіл на:

  • Оренду єдиного майнового комплексу одного з найбільших мʼясопереробників – бердичівського ТОВ "М’ясовита", що дозволить компанії встановити над ним повний контроль.
  • Набуття спільного контролю (разом із компанією "Friedman Sp. z.o.o.") над ТОВ "М’ясовита" шляхом одержання в управління частки у статутному капіталі.

Крім того, компанія ТОВ "М’ясовита" також отримала дозвіл на суборенду частини майнового комплексу, який орендує МХП. 

Про ТОВ "М’ясовита"

ТОВ "М’ясовита" — це український виробник м'ясних і ковбасних виробів, що розташований у місті Бердичів, Житомирська область. Компанія спеціалізується на виробництві м'ясних продуктів, зокрема ковбасних виробів, копченостей, а також свіжого м'яса.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисячі працівників в Україні та за кордоном.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр. Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Під час повномасштабного вторгнення МХП втратив цех із виробництва мʼясо-ковбасних виробів під брендом "Бащинський" у Костянтинівці на Донеччині – основний виробничий актив МХП у цьому сегменті.

За даними Forbes Ukraine, з 2022-го МХП шукав, як повернутися на цей ринок, і домовився з "М’ясовитою", що та виготовлятиме продукцію для МХП на сировині холдингу.

Нагадаємо, раніше MХП закрив угоду про придбання понад 92% акцій іспанського виробника курятини та свининиGrupo Uvesa.

Автор:
Тетяна Бесараб