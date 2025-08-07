АМКУ разрешил МХП арендовать активы бердичевского производителя колбас

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил принадлежащему Юрию Косюку агротехнологическому холдингу МХП взять в управление мощности компании "Мясовита".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В частности, МХП получил разрешение на:

Аренду единого имущественного комплекса одного из крупнейших мясопереработчиков – бердичевского ООО "Мясовита", что позволит компании установить над ним полный контроль.

Обретение совместного контроля (вместе с компанией "Friedman Sp. zoo") над ООО "Мясовита" путем получения в управление доли в уставном капитале.

Кроме того, компания ООО "Мясовита" также получила разрешение на субаренду части имущественного комплекса, арендуемого МХП.

ООО "Мясовита"

ООО "Мясовита" - это украинский производитель мясных и колбасных изделий, расположенный в городе Бердичев, Житомирская область. Компания специализируется на производстве мясных продуктов, в частности, колбасных изделий, копченостей, а также свежего мяса.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом.

МХП экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "Мясомаркет " и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр. Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Во время полномасштабного вторжения МХП потерял цех по производству мясо-колбасных изделий под брендом "Бащинский" в Константиновке Донецкой области – основной производственный актив МХП в этом сегменте.

По данным Forbes Ukraine, с 2022-го МХП искал, как вернуться на этот рынок, и договорился с "Мясовитой", что и будет производить продукцию для МХП на сырье холдинга.

Напомним, ранее MHC закрыл соглашение о приобретении более 92% акций испанского производителя курятины и свинины Grupo Uvesa.