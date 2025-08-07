Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,52

41,44

EUR

48,55

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ разрешил МХП арендовать активы бердичевского производителя колбас

мхп
АМКУ разрешил МХП Юрия Косюка расширить бизнес

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил принадлежащему Юрию Косюку агротехнологическому холдингу МХП взять в управление мощности компании "Мясовита".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В частности, МХП получил разрешение на:

  • Аренду единого имущественного комплекса одного из крупнейших мясопереработчиков – бердичевского ООО "Мясовита", что позволит компании установить над ним полный контроль.
  • Обретение совместного контроля (вместе с компанией "Friedman Sp. zoo") над ООО "Мясовита" путем получения в управление доли в уставном капитале.

Кроме того, компания ООО "Мясовита" также получила разрешение на   субаренду части имущественного комплекса, арендуемого МХП.

ООО "Мясовита"

ООО "Мясовита" - это украинский производитель мясных и колбасных изделий, расположенный в городе Бердичев, Житомирская область. Компания специализируется на производстве мясных продуктов, в частности, колбасных изделий, копченостей, а также свежего мяса.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом.

МХП экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "Мясомаркет " и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр. Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Во время полномасштабного вторжения МХП потерял цех по производству мясо-колбасных изделий под брендом "Бащинский" в Константиновке Донецкой области – основной производственный актив МХП в этом сегменте.

По данным Forbes Ukraine, с 2022-го МХП искал, как вернуться на этот рынок, и договорился с "Мясовитой", что и будет производить продукцию для МХП на сырье холдинга.

Напомним, ранее MHC закрыл соглашение о приобретении более 92% акций испанского производителя курятины и свинины Grupo Uvesa.

Автор:
Татьяна Бессараб