MХП закрыл соглашение о приобретении более 92% акций испанской Grupo Uvesa

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка завершила соглашение о приобретении контрольного пакета акций одного из ведущих испанских производителей птицы и свинины – Grupo Uvesa.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Компания стала собственником свыше 92% акционерного капитала Uvesa после выполнения всех условий Соглашения о покупке акций, подписанного в марте 2025 года, и получения разрешений антимонопольных органов Украины, Испании, Саудовской Аравии, Сербии, Черногории, Косово, а также одобрения Еврокомиссии в части контроля.

После завершения расчетов со всеми продавцами МХП получила возможность контролировать операционную деятельность испанской компании. Далее начинается фаза интеграции Uvesa в международную структуру MХП, в рамках которой планируется сосредоточиться на повышении операционной эффективности, обмене технологическим опытом, инвестициях в инновационность продуктов и развитие команды.

Исполнительный председатель совета директоров MХП доктор Джон Рич отметил, что интеграция Uvesa позволит раскрыть новые возможности и создать долгосрочную ценность для бизнеса, в частности, путем усиления позиций на европейских и ближневосточных рынках, а также наращивания экспортного потенциала.

Детали сделки

Ранее сообщалось, что цена приобретения составляет 225 евро за акцию плюс возможное дополнительное вознаграждение до 21,43 евро за акцию при определенных условиях после закрытия сделки. Расчет будет произведен денежными средствами и обеспечен банковской гарантией.

"Завершение транзакции будет осуществлено после удовлетворения ранее объявленных условий, в частности получения разрешений на концентрацию и согласование иностранных субсидий со стороны Еврокомиссии", - подчеркнули в МХП.

Напомним, 20 марта 2025 года МХП подписала договор купли-продажи 41% акций Uvesa. Тогда МХП приобрела акции Uvesa по фиксированной цене 225 евро за каждую, с возможностью дополнительного платежа до 21,43 евро за акцию при выполнении определенных обязательств после закрытия сделки.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом.

МХП экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "М ясомаркет " и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр.

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

В течение 2024 года МХП купила переработчика мясных продуктов "Мясной хутор" и производителя овощей "Овощная казна".

В то же время саудовская сельхозкомпания SALIC приобрела 12,6% акций пищевой компании МХП за $54 млн.

О Grupo Uvesa

Grupo Uvesa – один из ведущих лидеров пищевой промышленности Испании, более 60 лет специализирующийся на производстве мяса птицы и кормов.

Uvesa управляет современными предприятиями, оснащенными передовыми технологиями автоматизации и строгими системами контроля процессов.