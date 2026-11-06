Украинцы возвращаются к бензину и дизелю: электрокары резко потеряли рынок

В октябре автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями заняли более 64% украинского рынка новых легковых автомобилей против 48% годом ранее. В то же время, доля электромобилей сократилась с 31% до 8,8%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Самыми популярными остались автомобили с бензиновыми двигателями. В октябре на них пришлось 39,7% продаж новых легковых автомобилей против 29,6% в октябре 2025 года.

Доля дизельных автомобилей выросла с 18,6% до 24,7%. Таким образом, бензиновые и дизельные модели вместе сформировали 64,4% рынка.

Увеличилась и доля гибридов — с 20,6% в прошлом году до 26,7% в октябре этого года.

Электромобили продемонстрировали заметное падение. Их доля сократилась с 31% до 8,8% или в 3,5 раза. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж.

Среди бензиновых моделей лидером октября стал Hyundai Tucson, среди гибридов – Toyota RAV-4, а среди дизельных авто – Volkswagen Touareg.

Самым популярным новым электромобилем стал BYD Sea Lion 06 EV. В сегменте авто с ГБО первое место также занял Hyundai Tucson.

Всего в октябре в Украине было реализовано 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 37% меньше, чем в октябре прошлого года.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.