Спрос на электромобили в Украине рухнул почти вдвое: самые популярные модели

В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто – 4349 ед., из которых 448 ед. были новыми (-80%), а 3901 авто – подержанными (-42%).

Среди 222 коммерческих BEV новыми были только 10 ед. (в сентябре 2025 года из 223 ед. новыми были 46 авто).

Топ-5 новых электромобилей сентября:

BYD Sea Lion 06 EV – 109 ед; Volkswagen ID.Unyx – 35 ед.; Zeekr 7X – 33 ед.; Zeekr 001 – 27 ед.; BYD Sea Lion 05 EV - 24 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 512 ед.; NISSAN Leaf – 484 ед.; Tesla Model 3 – 468 ед.; Chevrolet Bolt – 200 ед.; Renault Zoe – 167 ед.

Напомним, в январе-августе 2026 года украинский парк легковых автомобилей пополнили 22,2 тыс. электромобилей. Из них 18,5 тыс., или более 83%, были подержанными, в то время как новые машины зарегистрировали 3,7 тыс.