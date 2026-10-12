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Спрос на электромобили в Украине рухнул почти вдвое: самые популярные модели
В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто – 4349 ед., из которых 448 ед. были новыми (-80%), а 3901 авто – подержанными (-42%).
Среди 222 коммерческих BEV новыми были только 10 ед. (в сентябре 2025 года из 223 ед. новыми были 46 авто).
Топ-5 новых электромобилей сентября:
- BYD Sea Lion 06 EV – 109 ед;
- Volkswagen ID.Unyx – 35 ед.;
- Zeekr 7X – 33 ед.;
- Zeekr 001 – 27 ед.;
- BYD Sea Lion 05 EV - 24 ед.
Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y – 512 ед.;
- NISSAN Leaf – 484 ед.;
- Tesla Model 3 – 468 ед.;
- Chevrolet Bolt – 200 ед.;
- Renault Zoe – 167 ед.
Напомним, в январе-августе 2026 года украинский парк легковых автомобилей пополнили 22,2 тыс. электромобилей. Из них 18,5 тыс., или более 83%, были подержанными, в то время как новые машины зарегистрировали 3,7 тыс.