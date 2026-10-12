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Спрос на электромобили в Украине рухнул почти вдвое: самые популярные модели

BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV. Фото: chinaevpro.com

В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто – 4349 ед., из которых 448 ед. были новыми (-80%), а 3901 авто – подержанными (-42%).

Среди 222 коммерческих BEV новыми были только 10 ед. (в сентябре 2025 года из 223 ед. новыми были 46 авто).

Топ-5 новых электромобилей сентября:

  1. BYD Sea Lion 06 EV – 109 ед;
  2. Volkswagen ID.Unyx – 35 ед.;
  3. Zeekr 7X – 33 ед.;
  4. Zeekr 001 – 27 ед.;
  5. BYD Sea Lion 05 EV - 24 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model Y – 512 ед.;
  2. NISSAN Leaf – 484 ед.;
  3. Tesla Model 3 – 468 ед.;
  4. Chevrolet Bolt – 200 ед.;
  5. Renault Zoe – 167 ед.

Напомним, в январе-августе 2026 года украинский парк легковых автомобилей пополнили 22,2 тыс. электромобилей. Из них 18,5 тыс., или более 83%, были подержанными, в то время как новые машины зарегистрировали 3,7 тыс.

Автор:
Светлана Манько

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