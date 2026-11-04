Законопроект о криптоактивах: НБУ предупредил о рисках для финансовой стабильности

Национальный банк Украины заявил о трех принципиальных рисках законопроекта №10225-д об обращении виртуальных активов. Регулятор предостерегает от неконтролируемого допуска иностранных токенов, регуляторных пробелов и возможных злоупотреблений при авторизации участников рынка.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины поддерживает урегулирование рынка виртуальных активов в соответствии с европейским подходом MiCA, международными стандартами и рекомендациями МВФ. В то же время, регулятор заявил о рисках в финальной редакции законопроекта №10225-д, рекомендованной профильным комитетом Верховной Рады до второго чтения.

В НБУ отмечают, что развитие рынка виртуальных активов не должно создавать угроз для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности Украины.

Нацбанк участвовал в проработке документа в рабочей группе с участием народных депутатов, НКЦБФР, представителей рынка, государственных органов и международных партнеров. По словам регулятора, во время работы удалось добиться ряда компромиссов, однако финальная редакция законопроекта не учла часть принципиальных договоренностей.

В НБУ также заявили, что процесс обработки документа был недостаточно прозрачным: финальную редакцию законопроекта регулятор получил лишь поздно вечером накануне заседания комитета. Замечания замглавы НБУ Алексея Шабана прозвучали во время заседания, однако формат обсуждения, по оценке Нацбанка, не позволил провести полноценную профессиональную дискуссию.

Какие риски видит НБУ

1. Неконтролируемый допуск иностранных токенов

Законопроект предусматривает возможность выхода на украинский рынок иностранных токенов, которые могут выполнять функции электронных денег, но не подпадают под регулирование и надзор в странах эмиссии.

По мнению НБУ, это может угрожать монетарному суверенитету, трансмиссии монетарной политики, платежной инфраструктуре и финансовой устойчивости.

Регулятор настаивает, что должен получить полномочия оценивать риски таких токенов и, при необходимости, ограничивать их обращение в Украине — аналогично своим полномочиям в отношении токенов, эмитированных в Украине.

2. Регуляторные пробелы и неравные требования

НБУ предостерегает, что упрощенный допуск иностранных виртуальных активов не должен разрешать обходить требования, установленные для аналогичных украинских активов.

Иначе, по оценке регулятора, могут возникнуть условия для неконтролируемого распространения отдельных активов и формирования сегментов рынка, которые фактически будут оставаться вне надлежащего государственного надзора.

Нацбанк считает, что правила допуска иностранных активов должны предотвращать регуляторный арбитраж и обеспечивать защиту монетарного суверенитета и финансовой стабильности.

3. Риски монополизации и коррупции при авторизации

Отдельные положения законопроекта по позиции НБУ создают риски монополизации рынка и возможных коррупционных злоупотреблений во время авторизации его участников Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Начальная позиция Нацбанка предполагала отсутствие количественных ограничений для операторов торговых площадок при условии соответствия установленным требованиям.

Для достижения компромисса НБУ согласился с предложением НКЦБФР на первом этапе ограничить количество операторов тремя юридическими лицами, определенными по результатам конкурсного отбора.

Однако в финальной редакции законопроекта, отмечает регулятор, не определено четкое количество операторов, которые смогут работать в течение первых пяти лет. Соответствующее решение остается по усмотрению НКЦБФР без надлежащих предохранителей от антиконкурентных практик.

НБУ призывает предусмотреть четкие и прозрачные правила авторизации, которые делают невозможным монополизацию рынка и возможные коррупционные злоупотребления.

Вывод

В Национальном банке отмечают, что развитие рынка виртуальных активов полностью совместимо с обеспечением монетарной и финансовой стабильности. В то же время, для его устойчивого функционирования необходимы четкие правила, надлежащее регулирование и действенные механизмы контроля за рисками.

В НБУ отмечают, что приложили значительные усилия для поиска компромиссных решений и разработки сбалансированной модели регулирования. Однако принципиальные замечания регулятора не были учтены, поэтому он не может поддержать законопроект №10225-д в его нынешней редакции.

В этой связи Национальный банк призывает народных депутатов доработать документ с участием всех сторон законодательного процесса и учесть высказанные замечания.

В НБУ также уверяют в готовности продолжать конструктивное сотрудничество в пределах своих полномочий, чтобы способствовать развитию инновационного рынка виртуальных активов без угроз для доверия к гривне, финансовой стабильности и экономической безопасности Украины.