Законопроєкт про криптоактиви: НБУ попередив про ризики для фінансової стабільності

Національний банк України заявив про три принципові ризики законопроєкту №10225-д про обіг віртуальних активів. Регулятор застерігає від неконтрольованого допуску іноземних токенів, регуляторних прогалин і можливих зловживань під час авторизації учасників ринку.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Національний банк України підтримує врегулювання ринку віртуальних активів відповідно до європейського підходу MiCA, міжнародних стандартів і рекомендацій МВФ. Водночас регулятор заявив про ризики у фінальній редакції законопроєкту №10225-д, рекомендованій профільним комітетом Верховної Ради до другого читання.

У НБУ наголошують, що розвиток ринку віртуальних активів не повинен створювати загроз для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності й економічної безпеки України.

Нацбанк брав участь в опрацюванні документа у робочій групі за участю народних депутатів, НКЦПФР, представників ринку, державних органів і міжнародних партнерів. За словами регулятора, під час роботи вдалося досягти низки компромісів, однак фінальна редакція законопроєкту не врахувала частину принципових домовленостей.

У НБУ також заявили, що процес опрацювання документа був недостатньо прозорим: фінальну редакцію законопроєкту регулятор отримав лише пізно ввечері напередодні засідання комітету. Зауваження заступника голови НБУ Олексія Шабана прозвучали під час засідання, однак формат обговорення, за оцінкою Нацбанку, не дав змоги провести повноцінну фахову дискусію.

Які ризики бачить НБУ

1. Неконтрольований допуск іноземних токенів

Законопроєкт передбачає можливість виходу на український ринок іноземних токенів, які можуть виконувати функції електронних грошей, але не підпадають під відповідне регулювання та нагляд у країнах емісії.

На думку НБУ, це може загрожувати монетарному суверенітету, трансмісії монетарної політики, платіжній інфраструктурі та фінансовій стабільності.

Регулятор наполягає, що має отримати повноваження оцінювати ризики таких токенів і, за потреби, обмежувати їх обіг в Україні — аналогічно до своїх повноважень щодо токенів, емітованих в Україні.

2. Регуляторні прогалини та нерівні вимоги

НБУ застерігає, що спрощений допуск іноземних віртуальних активів не повинен дозволяти обходити вимоги, встановлені для аналогічних українських активів.

Інакше, за оцінкою регулятора, можуть виникнути умови для неконтрольованого поширення окремих активів і формування сегментів ринку, які фактично залишатимуться поза належним державним наглядом.

Нацбанк вважає, що правила допуску іноземних активів мають запобігати регуляторному арбітражу та забезпечувати захист монетарного суверенітету й фінансової стабільності.

3. Ризики монополізації та корупції під час авторизації

Окремі положення законопроєкту, за позицією НБУ, створюють ризики монополізації ринку та можливих корупційних зловживань під час авторизації його учасників Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Початкова позиція Нацбанку передбачала відсутність кількісних обмежень для операторів торговельних майданчиків за умови відповідності встановленим вимогам.

Для досягнення компромісу НБУ погодився з пропозицією НКЦПФР на першому етапі обмежити кількість операторів трьома юридичними особами, визначеними за результатами конкурсного відбору.

Однак у фінальній редакції законопроєкту, зазначає регулятор, не визначено чіткої кількості операторів, які зможуть працювати протягом перших п’яти років. Відповідне рішення залишається на розсуд НКЦПФР без належних запобіжників від антиконкурентних практик.

НБУ закликає передбачити чіткі й прозорі правила авторизації, які унеможливлять монополізацію ринку та можливі корупційні зловживання.

Висновок

У Національному банку зазначають, що розвиток ринку віртуальних активів цілком сумісний із забезпеченням монетарної та фінансової стабільності. Водночас для його сталого функціонування необхідні чіткі правила, належне регулювання та дієві механізми контролю за ризиками.

У НБУ наголошують, що доклали значних зусиль для пошуку компромісних рішень і розроблення збалансованої моделі регулювання. Однак принципові зауваження регулятора не були враховані, тому він не може підтримати законопроєкт № 10225-д у його нинішній редакції.

У зв’язку з цим Національний банк закликає народних депутатів доопрацювати документ за участю всіх сторін законодавчого процесу та врахувати висловлені зауваження.

У НБУ також запевняють у готовності продовжувати конструктивну співпрацю в межах своїх повноважень, щоб сприяти розвитку інноваційного ринку віртуальних активів без загроз для довіри до гривні, фінансової стабільності та економічної безпеки України.