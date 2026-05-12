Банки, іпотека, віртуальні активи: які головні фінансові зміни в Україні

Національний банк України, Міністерство фінансів та інші профільні установи повідомили про прогрес у реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України. Станом на кінець 2025 року 77% запланованих заходів виконуються за графіком або вже реалізовані.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Реалізація фінансової стратегії України

Повністю завершено 12 із 104 стратегічних заходів. Найбільший прогрес зафіксовано у напрямах фінансової та макроекономічної стабільності.

Серед головних результатів 2025 року:

проведено оцінку стійкості банків та стрес-тестування 21 найбільшої фінустанови;

рівень кредитування бізнесу зріс до 8,7% ВВП проти 7,7% роком раніше;

затверджено Стратегію іпотечного кредитування;оновлено законопроєкт щодо регулювання ринку віртуальних активів;

у парламенті зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки;дозволено репатріацію дивідендів у межах інвестиційного ліміту;

розширено можливості клірингових установ для розвитку ринку цінних паперів; затверджено нові правила інформаційної безпеки та кіберзахисту для фінансових установ;відновлено розкриття фінансової звітності у форматі XBRL;

ухвалено середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки;

розроблено модель розвитку інфраструктури ринків капіталу; запроваджено єдині правила виплати пенсій;

створено електронний реєстр учасників Фонду гарантування вкладів; удосконалено механізми дистанційного відшкодування коштів вкладникам, зокрема через "Дію";

розширено інструменти виведення неплатоспроможних банків з ринку; затверджено правила використання технологій хмарних обчислень;

ухвалено закон про Національну установу розвитку;

українське законодавство про конкуренцію наближено до норм ЄС;

підготовлено законодавчі зміни щодо роботи Фонду гарантування вкладів та інститутів спільного інвестування;

розроблено законопроєкт щодо імплементації європейської директиви про кредитні сервіси;

оновлено підходи до страхування воєнних ризиків;

НКЦПФР подала заявки на приєднання до міжнародних меморандумів IOSCO;

державну частку Національного депозитарію України передали в управління НБУ.

У 2026 році планується повністю реалізувати ще 35% заходів. Загалом до кінця 2030 року мають бути виконані всі завдання Стратегії розвитку фінансового сектору України.

Також НБУ прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.