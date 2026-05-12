Банки, іпотека, віртуальні активи: які головні фінансові зміни в Україні

гривні
Які фінансові зміни вже запрацювали в Україні / Depositphotos

Національний банк України, Міністерство фінансів та інші профільні установи повідомили про прогрес у реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України. Станом на кінець 2025 року 77% запланованих заходів виконуються за графіком або вже реалізовані.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Реалізація фінансової стратегії України

Повністю завершено 12 із 104 стратегічних заходів. Найбільший прогрес зафіксовано у напрямах фінансової та макроекономічної стабільності.

Серед головних результатів 2025 року:

  • проведено оцінку стійкості банків та стрес-тестування 21 найбільшої фінустанови;
  •  рівень кредитування бізнесу зріс до 8,7% ВВП проти 7,7% роком раніше;
  • затверджено Стратегію іпотечного кредитування;оновлено законопроєкт щодо регулювання ринку віртуальних активів;
  • у парламенті зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки;дозволено репатріацію дивідендів у межах інвестиційного ліміту;
  •  розширено можливості клірингових установ для розвитку ринку цінних паперів; затверджено нові правила інформаційної безпеки та кіберзахисту для фінансових установ;відновлено розкриття фінансової звітності у форматі XBRL;
  •  ухвалено середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки;
  •  розроблено модель розвитку інфраструктури ринків капіталу; запроваджено єдині правила виплати пенсій; 
  • створено електронний реєстр учасників Фонду гарантування вкладів; удосконалено механізми дистанційного відшкодування коштів вкладникам, зокрема через "Дію"; 
  • розширено інструменти виведення неплатоспроможних банків з ринку; затверджено правила використання технологій хмарних обчислень;
  •   ухвалено закон про Національну установу розвитку;
  •  українське законодавство про конкуренцію наближено до норм ЄС; 
  • підготовлено законодавчі зміни щодо роботи Фонду гарантування вкладів та інститутів спільного інвестування; 
  • розроблено законопроєкт щодо імплементації європейської директиви про кредитні сервіси; 
  • оновлено підходи до страхування воєнних ризиків; 
  • НКЦПФР подала заявки на приєднання до міжнародних меморандумів IOSCO; 
  • державну частку Національного депозитарію України передали в управління НБУ.

У 2026 році планується повністю реалізувати ще 35% заходів. Загалом до кінця 2030 року мають бути виконані всі завдання Стратегії розвитку фінансового сектору України.

Також НБУ прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.

Автор:
Ольга Опенько