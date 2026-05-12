НБУ підготував зміни до регулювання платіжних послуг

НБУ
Комерційним агентам можуть дозволити більше / Depositphotos

Національний банк України запропонував внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють роботу комерційних агентів та реєстрацію учасників платіжного ринку. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба регулятора.

Фінансова інклюзія в Україні

Необхідність оновлення правил пов’язана з імплементацією положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні".

Зокрема, Нацбанк пропонує:

  • передбачити право комерційного агента з приймання готівки, залученого банком фінансової інклюзії, надавати послуги за межами пунктів надання фінансових послуг;
  • уточнити перелік відомостей, які заявник подає для реєстрації комерційного агента, щоб оптимізувати структуру заяви про внесення інформації до відповідного реєстру Національного банку;
  • встановити відповідальність надавачів фінансових платіжних послуг перед користувачами за дії комерційних агентів, яких вони залучають;
  • уточнити норми щодо процесу реєстрації суб’єктів платіжних систем, зокрема порядок виключення інформації про учасників платіжних систем і технологічних операторів із відповідного реєстру НБУ.

Запропоновані зміни планують внести до таких документів:

  • Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2022 №168 (зі змінами);
  • Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.09.2022 №208 (зі змінами).

Відповідні норми містяться у проєкті постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», який регулятор виніс на обговорення.

Зауважимо, економіка України на початку 2026 року демонструє ознаки сповільнення – у першому кварталі реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом та на 0,5% у річному вимір

Автор:
Ольга Опенько