Уряд затвердив методику управління арештованими активами

Кабінет міністрів затвердив Методику визначення можливості здійснення управління арештованими активами. Документ розробило АРМА на виконання оновленого законодавства про управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Методика встановлює єдиний підхід до оцінки того, чи можна ефективно управляти арештованим активом і зберегти його економічну вартість. Процедуру оцінки проводитимуть за уніфікованими правилами, що має підвищити прозорість управлінських рішень щодо майна, переданого державі.

Згідно із законом, АРМА за зверненням прокурора проводитиме ідентифікацію активу. Йдеться про комплекс заходів для встановлення характеристик і особливостей майна, щоб визначити найбільш доцільний спосіб управління ним.

Затверджена методика визначає порядок:

обстеження та огляду активів;

документування їхнього стану;

збору інформації та підтвердних даних щодо характеристик майна;

взаємодії з правоохоронними й іншими державними органами для отримання доступу до активів.

Після ідентифікації АРМА формуватиме висновок щодо можливості ефективного управління активом і визначатиме оптимальний спосіб такого управління.

Під час підготовки висновку враховуватимуть:

економічний потенціал активу;

можливі джерела доходів;

потребу в матеріально-технічних і кадрових ресурсах;

витрати на зберігання та обслуговування;

порівняльну економічну ефективність управління активом і його реалізації.

Ухвалення постанови має забезпечити практичне виконання оновлених правил управління арештованими активами. Для держави це важливо, оскільки йдеться про збереження економічної вартості майна, яке передають в управління, та більш обґрунтований вибір між управлінням активом і його продажем.

Нагадаємо, раніше уряд схвалив примірні договори управління арештованими активами, розроблені Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Рішення має підвищити прозорість процедур та уніфікувати підходи до відбору управителів.