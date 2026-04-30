Хто і як зможе управляти арештованими активами: уряд змінив правила

Кабмін уніфікував правила управління арештованими активами / АРМА

Уряд схвалив примірні договори управління арештованими активами, розроблені Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Рішення має підвищити прозорість процедур та уніфікувати підходи до відбору управителів.

Запровадження типових договорів має стандартизувати взаємодію між державою та управителями арештованого майна. Зокрема, йдеться про чіткі правила відбору управителів, прозорі умови передачі активів та зрозумілі механізми контролю за їх використанням.

Урядове рішення спрямоване на підвищення ефективності управління активами, які були арештовані у межах кримінальних проваджень. Очікується, що це також зменшить ризики зловживань і зробить процес більш передбачуваним для бізнесу.

Реформа є частиною ширших змін, спрямованих на посилення інституційної спроможності АРМА та підвищення довіри до механізму управління арештованими активами в Україні.

Нагадаємо, що раніше АРМА повідомляло про зростання обсягів управління арештованими активами у 2025 році та запуск реформи цього ринку. Зокрема, агентство працювало над підвищенням прозорості процедур і вдосконаленням механізмів передачі активів в управління, щоб зробити систему більш ефективною та привабливою для бізнесу. 

Автор:
Лариса Крупко