АРМА у 2025 році наростило управління активами та запустило реформу ринку

АРМА у 2025 році наростило управління активами / Укрінформ

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) за підсумками 2025 року зафіксувало зростання інституційної спроможності, підвищення ефективності управління активами та запуск системної реформи ринку арештованого майна.

За рік агентство опрацювало 9 468 звернень щодо виявлення та розшуку активів, що на 20% більше, ніж у 2024 році. Заходи з розшуку активів здійснювалися щодо 18 100 осіб.

Загалом за весь період діяльності АРМА інвентаризовано 60 274 активи, з яких 20 753 визначено як такі, що мають високий потенціал для ефективного управління. У 2025 році в управління передано 1 703 активи загальною вартістю понад 5,35 млрд грн.

Доходи управителів за договорами управління склали 5,07 млрд грн, витрати — 3,41 млрд грн. Від реалізації 4 310 арештованих активів отримано 411,5 млн грн, що на 26% більше, ніж у 2024 році.

Надходження від управління грошовими активами, включно з військовими облігаціями, становили 1,095 млрд грн (+12,5% до 2024 року). Також у міжнародній площині направлено 639 запитів до 68 юрисдикцій. Україна третій рік поспіль посідає перше місце в мережі CARIN за активністю.

Ключовим етапом року стала повна інвентаризація активів, переданих АРМА з 2017 року, що дозволило оновити базу даних та сформувати пріоритети управління.

У межах реформи агентство оновило нормативно-правову базу, впровадило новий модуль відбору управителів у Prozorro.Продажі, запустило цифрову трансформацію процесів та створює єдину систему обліку, супроводу й контролю активів.

У результаті АРМА переходить від моделі формального обліку арештованого майна до системи економічного управління активами, орієнтованої на збереження вартості та максимізацію надходжень до бюджету.

У 2026 році агентство планує прискорити передачу активів в управління, розширити коло професійних управителів, розвивати індивідуальні моделі роботи зі складними активами та продовжити цифровізацію процесів.

Зауважимо, за підсумками 2025 року успішно завершилися лише 21,7% торгів, оголошених Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на Prozorro.Продажі. Фактичні надходження виявилися у п'ять разів меншими за очікувані.

Автор:
Тетяна Гойденко
