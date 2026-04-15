АРМА в 2025 году нарастило управление активами и запустило реформу рынка

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) по итогам 2025 г. зафиксировало рост институциональной способности, повышение эффективности управления активами и запуск системной реформы рынка арестованного имущества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

За год агентство обработало 9468 обращений по выявлению и розыску активов, что на 20% больше, чем в 2024 году. Мероприятия по розыску активов осуществлялись по 18 100 человек.

Всего за весь период деятельности АРМА инвентаризировано 60 274 актива, из которых 20 753 определены как имеющие высокий потенциал для эффективного управления. В 2025 году в управление передано 1703 актива общей стоимостью более 5,35 млрд грн.

Доходы управляющих по договорам управления составили 5,07 млрд грн, расходы – 3,41 млрд грн. От реализации 4310 арестованных активов получено 411,5 млн грн, что на 26% больше, чем в 2024 году.

Поступления от управления денежными активами, включая военные облигации, составили 1,095 млрд грн (+12,5% к 2024 году). Также в международной плоскости направлено 639 запросов в 68 юрисдикций. Украина третий год занимает первое место в сети CARIN по активности.

Ключевым этапом года стала полная инвентаризация активов, переданных АРМА с 2017 г., что позволило обновить базу данных и сформировать приоритеты управления.

В рамках реформы агентство обновило нормативно-правовую базу, внедрило новый модуль отбора управляющих в Prozorro. Продажи, запустило цифровую трансформацию процессов и создает единую систему учета, сопровождения и контроля активов.

В результате АРМА переходит от модели формального учета арестованного имущества к системе экономического управления активами, ориентированной на сохранение стоимости и максимизацию поступлений в бюджет.

В 2026 году агентство планирует ускорить передачу активов в управление, расширить круг профессиональных управляющих, развивать индивидуальные модели работы со сложными активами и продолжить цифровизацию процессов.

Заметим, по итогам 2025 года успешно завершились лишь 21,7% торгов, объявленных Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) на Prozorro.Продажи. Фактические поступления оказались в пять раз меньше ожидаемых.