АРМА выявило нарушения в управлении активами и долг свыше 6,4 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов по результатам проверок выявило факты ненадлежащего управления активами со стороны консорциума "Управляющая компания "КАМпаритет" и зафиксировало задолженность по договорам на сумму более 6,4 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.
Как сообщили в агентстве, нарушение установлено в рамках системного контроля за эффективностью управления активами. Речь идет о невыполнении существенных условий четырех договоров, по которым компания накопила долги по состоянию на конец марта.
В связи с этим АРМА уже приступила к процедурам по замене управляющего по трем объектам в соответствии с заключенными договорами.
В агентстве отмечают, что такие случаи демонстрируют эффективность системы контроля, позволяющей не только выявлять нарушения, но и оперативно реагировать на них. Контроль управления активами осуществляется на постоянной основе, а решения направлены на защиту экономических интересов государства.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года в АРМА введена новая структура центрального аппарата. Функции контроля за эффективностью управления активами переданы отдельному профильному подразделению – Управлению по контролю за эффективностью менеджмента активов.
Напомним, "КАМпаритет" взял в управление арестованный Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве