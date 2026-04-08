АРМА выявило нарушения в управлении активами и долг свыше 6,4 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов по результатам проверок выявило факты ненадлежащего управления активами со стороны консорциума "Управляющая компания "КАМпаритет" и зафиксировало задолженность по договорам на сумму более 6,4 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Как сообщили в агентстве, нарушение установлено в рамках системного контроля за эффективностью управления активами. Речь идет о невыполнении существенных условий четырех договоров, по которым компания накопила долги по состоянию на конец марта.

В связи с этим АРМА уже приступила к процедурам по замене управляющего по трем объектам в соответствии с заключенными договорами.

В агентстве отмечают, что такие случаи демонстрируют эффективность системы контроля, позволяющей не только выявлять нарушения, но и оперативно реагировать на них. Контроль управления активами осуществляется на постоянной основе, а решения направлены на защиту экономических интересов государства.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года в АРМА введена новая структура центрального аппарата. Функции контроля за эффективностью управления активами переданы отдельному профильному подразделению – Управлению по контролю за эффективностью менеджмента активов.

Напомним, "КАМпаритет" взял в управление арестованный Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве