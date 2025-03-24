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Торговому центру "Флагман" в Ивано-Франковске нашли управляющего: что о нем известно
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) завершило отбор управляющего для торгового центра "Флагман" в городе Ивано-Франковск.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, по результатам тендерной процедуры, проведенной через систему Prozorro, управляющим комплекса нежилых помещений стал консорциум "Управляющая компания КАМпаритет".
Согласно условиям договора, 75% доходов от управления ТЦ "Флагман" будут перечисляться в государственный бюджет Украины. При этом гарантированный платеж управляющего составит 630 729,82 грн. без НДС, независимо от финансовых результатов деятельности.
Что известно о победителе
По данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. Директором является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евро-сервис", "Паркинг комфорт" и "Баркинг комфорт". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.
За свою 10-месячную историю консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" принял участие в 8 закупках – большинство объявленных именно АРМА. В настоящее время компания имеет уже три подписанных соглашения.
Так, в январе 2025 года АРМА подписало соглашение с "УК "КАМпаритет" на управление имущественным комплексом ООО " Украинская ягода " — одним из крупнейших производителей ягод в Украине. "Украинская ягода" имели четырех учредителей, двое из которых зарегистрированы в Москве. При ожидаемой стоимости 300 000 гривен Павловской, 18, общей площадью 519 кв.м, ранее принадлежавших компании "Атташе-Юг", зарегистрированной в российском Екатеринбурге Сумма договора составила 250 000 гривен.
Недавно "УК "КАМпаритет" был выбран управляющим для Дома профсоюзов в центре Киева, расположенного на Майдане Незалежности, 2.
Напомним, в конце февраля 2025 года АРМА объявила конкурс на поиск управляющего для торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске. Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.