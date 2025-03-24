Торговому центру "Флагман" в Івано-Франківську знайшли управителя: що про нього відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило відбір управителя для торгового центру "Флагман" у місті Івано-Франківськ.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, за результатами тендерної процедури, проведеної через систему Prozorro, управителем комплексу нежитлових приміщень став консорціум "Управляюча компанія КАМпарітет".

Згідно умов договору 75% доходів від управління ТЦ "Флагман" перераховуватимуться до державного бюджету України. При цьому гарантований платіж управителя становитиме 630 729,82 грн без ПДВ, незалежно від фінансових результатів діяльності.

Що відомо про переможця

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За свою 10-місячну історію консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" взяв участь в 8 закупівлях – більшість оголошених саме АРМА. На даний час компанія має вже три підписані угоди.

Так, у січні 2025 АРМА підписало угоду з "УК "КАМпарітет" на управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода" – одним із найбільших виробників ягід в Україні. "Українська ягода" мали чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві. При очікуваній вартості 300 000 гривень, вартість підписаного договору склала 1 гривню. Друга успішна угода стосується управління нежитловими приміщеннями в Києві на вулиці Павлівській, 18 загальною площею 519 кв.м, які раніше належали компанії "Атташе-Юг", зареєстрованій в російському Єкатеринбурзі. Сума договору склала 250 000 гривень.

Нещодавно "УК "КАМпарітет" було обрано управителям для Будинку профспілок у центрі Києва, розташованого на Майдані Незалежності, 2.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року АРМА оголосило конкурс на пошук управителя для торговий центр "Флагман" в Івано-Франківську. Цей арештований актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії та був переданий в АРМА для управління за рішенням суду.