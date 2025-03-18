Для Будинку профспілок у центрі Києва обрали управителя: що про нього відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителя для Будинку профспілок у центрі Києва, розташованого на Майдані Незалежності, 2.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що знакова для столиці будівля площею 13 892,2 м² є важливим адміністративним та історичним об’єктом, що розташований у самому центрі Києва.

Скільки отримає бюджет

Як зауважила Дума, конкурс відбувся у відкритому форматі через систему Prozorro, що гарантує прозорість та рівні умови для всіх учасників.

Перед оголошенням конкурсу на управління, АРМА провело незалежну оцінку вартості активу, залучивши кваліфікованого оцінювача. За результатами оцінки, ринкова вартість Будинку профспілок була визначена на рівні 850 млн грн.

За результатами відкритого тендеру на платформі Prozorro серед чотирьох учасників конкурсу перемогу виборов консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

"Відтепер згідно з умовами договору управління, 89,85% доходів від управління активом будуть спрямовані до державного бюджету України. При цьому, незалежно від фінансових результатів діяльності, управитель зобов’язаний щомісяця перераховувати до бюджету гарантований платіж у розмірі 1 591 224,04 грн", - підкреслила Дума.

Що відомо про переможця

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За свою 10-місячну історію консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" взяв участь в 7 закупівлях – більшість оголошених саме АРМА. На даний час компанія має вже дві підписані угоди.

Так, у січні 2025 АРМА підписало угоду з "УК "КАМпарітет" на управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода" – одним із найбільших виробників ягід в Україні. "Українська ягода" мали чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві. При очікуваній вартості 300 000 гривень, вартість підписаного договору склала 1 гривню. Друга успішна угода стосується управління нежитловими приміщеннями в Києві на вулиці Павлівській, 18 загальною площею 519 кв.м, які раніше належали компанії "Атташе-Юг", зареєстрованій в російському Єкатеринбурзі. Сума договору склала 250 000 гривень.

Нагадаємо, Будинок профспілок було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Раніше АРМА забезпечило огляд активу, його незалежну оцінку та підготувало усю необхідну документацію для проведення конкурсу.