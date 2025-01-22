АРМА уклало договір на управління активами "Українська ягода": кошти підуть до держбюджету

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило процес відбору управителя майнового комплексу ТОВ "Українська ягода". Переможцем конкурсу, проведеного на платформі Prozorro, став Консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Відповідно до рішення Личаківського районного суду Львова, до управління АРМА передано корпоративні права, виробниче обладнання та нерухомість підприємства. Оцінка вартості активу, проведена незалежними експертами, становить близько 6,5 млн гривень.

За словами Думи, на початкових етапах АРМА зіткнулося з опором власника арештованого майна. Було зафіксовано факти порушення судової заборони на користування активами, що стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення).

"Незважаючи на попередні перешкоди, нам вдалося забезпечити законність та встановити ефективне управління цим важливим активом. Всі кошти від управління майном будуть напряму надходити до Державного бюджету України", - сказав директор департаменту управління активами Ігор Чулой.

Згідно з повідомленням, управитель зобов’язаний здійснювати регулярні платежі до держбюджету; забезпечувати щомісячний гарантійний платіж навіть у разі відсутності прибутку від управління активами.

Додамо, АРМА провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя торговельно-розважального центру Gulliver у Києві.