Філію російського заводу "Транспневматика" виставили на Prozorro: шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на платформу Prozorro виробничий комплекс ТОВ "Укртранспневматика", який розташований у місті Лебедин на Сумщині та раніше належав російському АТ "Транспневматика" для пошуку управителя.

Про це повідомила голова Арма Олена Дума.

Актив було арештовано та передано в управління АРМА за рішенням Зарічного районного суду міста Суми.

Що виставлено на відбір управителя

Серед арештованих активів:

100% корпоративних прав ТОВ "Укртранспневматика" зі статутним капіталом понад 2,2 млн грн.

Виробничий комплекс загальною площею понад 20 000 кв.м, що включає адміністративний корпус, цехи, склади та допоміжні споруди.

Дві земельні ділянки загальною площею близько 3,55 га в Лебедині.

Спеціальне обладнання та транспортні засоби.

Аукціон запланований на 24 січня.

Правила для управителя

Майбутній управитель зобов’язаний щомісяця сплачувати гарантований платіж понад 2 млн грн до Державного бюджету України, навіть за відсутності доходів від управління активом.

Пропозиції можуть подати всі зацікавлені учасники, включаючи іноземні компанії, які відповідають кваліфікаційним критеріям.

Усі кошти, отримані від управління цим арештованим активом, будуть спрямовуватися безпосередньо до Державного бюджету України.

Кілька днів тому АРМА визначила управителя для ТРЦ Gulliver. За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.