- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Розкрадання бюджетних коштів на будівництві: АРМА виявило 3 млрд грн
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи, що належать фігурантам кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.
Про це інформує пресслужба АРМА.
У результаті проведених заходів АРМА виявило майно та кошти на загальну суму понад 3 млрд грн.
Обсяг виявлених активів вказує на значний масштаб злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів. Передача цих активів в управління АРМА забезпечить їх використання на користь держави, її економіки та обороноздатності, підкреслив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
Що розшукало АРМА
- Грошові кошти на банківських рахунках у різних валютах на суму понад 2,8 млрд грн.
- Цінні папери загальною вартістю понад 50 млн грн.
- Внески до статутних капіталів компаній на суму близько 5 млн грн.
- Понад 100 одиниць автомобільного транспорту.
- Понад 280 одиниць будівельної та спеціальної техніки.
- Декілька об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
Уточнюється, що інформацію про виявлені активи передано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.
Довідка
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило наявність близько 400 мільйонів гривень (у тому числі 300 мільйонів гривень і 2 мільйони доларів США), розміщених на рахунках компаній, які підозрюються у незаконних махінаціях під час державних закупівель для енергетичного сектора.
Додамо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспективно.