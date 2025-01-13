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Розкрадання бюджетних коштів на будівництві: АРМА виявило 3 млрд грн

ВИявлено понад 280 одиниць будівельної та спеціальної техніки.
Розшукано цінні папери загальною вартістю понад 50 млн грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи, що належать фігурантам кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Про це інформує пресслужба АРМА.

У результаті проведених заходів АРМА виявило майно та кошти на загальну суму понад 3 млрд грн.

Обсяг виявлених активів вказує на значний масштаб злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів. Передача цих активів в управління АРМА забезпечить їх використання на користь держави, її економіки та обороноздатності, підкреслив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Що розшукало АРМА

  • Грошові кошти на банківських рахунках у різних валютах на суму понад 2,8 млрд грн.
  • Цінні папери загальною вартістю понад 50 млн грн.
  • Внески до статутних капіталів компаній на суму близько 5 млн грн.
  • Понад 100 одиниць автомобільного транспорту.
  • Понад 280 одиниць будівельної та спеціальної техніки.
  • Декілька об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Уточнюється, що інформацію про виявлені активи передано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.

Довідка

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило наявність близько 400 мільйонів гривень (у тому числі 300 мільйонів гривень і 2 мільйони доларів США), розміщених на рахунках компаній, які підозрюються у незаконних махінаціях під час державних закупівель для енергетичного сектора.

Додамо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспективно.

Автор:
Ольга Опенько