Розкрадання бюджетних коштів на будівництві: АРМА виявило 3 млрд грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи, що належать фігурантам кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Про це інформує пресслужба АРМА.

У результаті проведених заходів АРМА виявило майно та кошти на загальну суму понад 3 млрд грн.

Обсяг виявлених активів вказує на значний масштаб злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів. Передача цих активів в управління АРМА забезпечить їх використання на користь держави, її економіки та обороноздатності, підкреслив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Що розшукало АРМА

Грошові кошти на банківських рахунках у різних валютах на суму понад 2,8 млрд грн.

Цінні папери загальною вартістю понад 50 млн грн.

Внески до статутних капіталів компаній на суму близько 5 млн грн.

Понад 100 одиниць автомобільного транспорту.

Понад 280 одиниць будівельної та спеціальної техніки.

Декілька об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Уточнюється, що інформацію про виявлені активи передано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.

Довідка

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило наявність близько 400 мільйонів гривень (у тому числі 300 мільйонів гривень і 2 мільйони доларів США), розміщених на рахунках компаній, які підозрюються у незаконних махінаціях під час державних закупівель для енергетичного сектора.

Додамо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспективно.