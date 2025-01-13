Хищение бюджетных средств на строительстве: АРМА выявило 3 млрд грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы, принадлежащие фигурантам уголовного производства по присвоению бюджетных средств при выполнении строительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В результате проведенных мероприятий АРМА выявило имущество и средства на общую сумму более 3 млрд грн.

Объем выявленных активов указывает на значительный масштаб преступной схемы по хищению бюджетных средств. Передача этих активов в управление АРМА обеспечит их использование в пользу государства, его экономики и обороноспособности, подчеркнул заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.

Что разыскало АРМА

Денежные средства на банковских счетах в разных валютах на сумму свыше 2,8 млрд. грн.

Ценные бумаги общей стоимостью более 50 млн. грн.

Взносы в уставные капиталы компаний на сумму около 5 млн грн.

Более 100 единиц автомобильного транспорта.

Более 280 единиц строительной и специальной техники.

Несколько объектов жилой и нежилой недвижимости.

Уточняется, что информация о выявленных активах передана в соответствующий правоохранительный орган для последующего наложения ареста и передачи активов в управление АРМА.

Справка

Агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов установило наличие около 400 миллионов гривен (в том числе 300 миллионов гривен и 2 миллиона долларов США), размещенных на счетах компаний, подозреваемых в незаконных махинациях во время государственных закупок для энергетического сектора.

Добавим, АРМА заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Данное соглашение открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки объектов в реальном времени и ретроспективно.