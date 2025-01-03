АРМА сможет отслеживать активы коррупционеров с помощью спутниковых технологий

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Новые возможности для поиска активов

Данное соглашение открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки объектов в реальном времени и ретроспективно.

Глава АРМА Елена Дума подчеркнула, что сотрудничество с Государственным космическим агентством Украины позволит организации осуществлять отслеживание преступных активов в любой точке мира, используя данные из космоса. Это позволит быстро и точно контролировать состояние активов, что является революционным шагом в борьбе с их сокрытием.

В свою очередь, и.о. главы ГКА Владимир Михеев отметил, что украинские космические технологии теперь будут способствовать обеспечению прозрачности в управлении арестованными активами, что является ярким примером того, как межведомственное сотрудничество укрепляет государственные институты.

Новая возможность позволит потенциальным участникам конкурсов управления активами дистанционно осматривать объекты по всему миру, что повысит прозрачность и эффективность процесса.

В условиях войны это особенно важно, поскольку космические технологии обеспечат оперативный мониторинг состояния и возможных повреждений арестованного имущества, гарантируя постоянное наблюдение за объектами, отмечают в АРМА.

Справка: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, АРМА просит, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.