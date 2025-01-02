Коррупция в энергетике: АРМА разыскало 1 млн грн, землю и оружие у чиновников

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы должностных лиц учреждений, подозреваемых в присвоении бюджетных средств при закупке тепловой электроэнергии государственными учреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По запросу правоохранительного органа АРМА приняло ряд мер с целью выявления и розыска активов лиц, являющихся фигурантами уголовного производства.

Что разыскало АРМА

В результате этих действий было выявлено:

· денежные средства на банковских счетах в размере более 1 миллиона гривен;

· объекты жилой и нежилой недвижимости;

· земельные участки;

· оружие;

· доли в уставных капиталах компаний.

"Каждый преступник будет нести экономическую ответственность за свои действия", - отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.

Справка: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. АРМА создана по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, успешно функционирующими в государствах-членах ЕС.

Напомним, АРМА просит, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.