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Корупція в енергетиці: АРМА розшукало 1 млн грн, землю та зброю у посадовців

Розшукані активи службових осіб, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів.
Було виявлено грошові кошти на банківських рахунках.ах

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службових осіб установ, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі теплової електроенергії державними установами.

Про це інформує пресслужба агентства.

На запит правоохоронного органу АРМА здійснило низку заходів з метою виявлення та розшуку активів осіб, які є фігурантами кримінального провадження.

Що розшукало АРМА

У результаті цих дій було виявлено:

·  грошові кошти на банківських рахунках у розмірі понад 1 мільйон гривень;

·  об'єкти житлової та нежитлової нерухомості;

·  земельні ділянки;

·  зброю;

·  частки в статутних капіталах компаній.

"Кожен злочинець буде нести економічну відповідальність за свої дії", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.  АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.

Нагадаємо, АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.

Автор:
Ольга Опенько