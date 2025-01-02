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Корупція в енергетиці: АРМА розшукало 1 млн грн, землю та зброю у посадовців
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службових осіб установ, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі теплової електроенергії державними установами.
Про це інформує пресслужба агентства.
На запит правоохоронного органу АРМА здійснило низку заходів з метою виявлення та розшуку активів осіб, які є фігурантами кримінального провадження.
Що розшукало АРМА
У результаті цих дій було виявлено:
· грошові кошти на банківських рахунках у розмірі понад 1 мільйон гривень;
· об'єкти житлової та нежитлової нерухомості;
· земельні ділянки;
· зброю;
· частки в статутних капіталах компаній.
"Кожен злочинець буде нести економічну відповідальність за свої дії", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.
Нагадаємо, АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.