Корупція в енергетиці: АРМА розшукало 1 млн грн, землю та зброю у посадовців

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службових осіб установ, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі теплової електроенергії державними установами.

Про це інформує пресслужба агентства.

На запит правоохоронного органу АРМА здійснило низку заходів з метою виявлення та розшуку активів осіб, які є фігурантами кримінального провадження.

Що розшукало АРМА

У результаті цих дій було виявлено:

· грошові кошти на банківських рахунках у розмірі понад 1 мільйон гривень;

· об'єкти житлової та нежитлової нерухомості;

· земельні ділянки;

· зброю;

· частки в статутних капіталах компаній.

"Кожен злочинець буде нести економічну відповідальність за свої дії", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.

Нагадаємо, АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.