АРМА продало понад сотню вагонів заарештованого хлористого калію з Білорусі: скільки грошей виручили

Нацагентство України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів, продало частину заарештованої партії хлориду калію виробництва підприємства "Беларуськалий" (Солігорськ, Мінська область Білорусі).

Як ідеться у повідомленні відомства, успішним став другий аукціон. З виставлених на продаж у листопаді 433 залізничних вагонів хлориду калію загальною вагою 30,4 тисячі тонн 29 грудня було реалізовано вантаж вагою 8123 тонн, що знаходиться у 116 вагонах. Загальна сума продажу склала 87,28 мільйона гривень, в тому числі митні платежі склали 33,79 мільйона гривень.

Загалом, як кажуть в агентстві, протягом 2024 року від продажу ним арештованих активів державний бюджет отримав 326 мільйонів гривень (включно з 89,7 мільйона гривень митних платежів). Таким чином, тільки проданий під кінець року білоруський хлорид калію приніс більше чверті від річної суми.

Судячи з даних у системі "Прозорро.Продажі", йдеться про три лоти. Покупцем всіх трьох виявилося ТОВ "Торговий дім "Укрмінхім". Зокрема, за 52 вагони з 3668 тоннами продукції, що стоять на станції Долинська (Кіровоградська область), воно має заплатити 24,05 мільйона гривень.

Ціна продажу 50 вагонів з 3461 тонною калійної солі на станції Кордишівка (Вінницька область) склала 22,69 мільйона гривень. В свою чергу, переможна ціна за 14 вагонів з 994 тоннами добрива на станції Коростень-Подільський (Житомирська область) склала 6,75000001 мільйона гривень - на 1 копійку більше, ніж запропонував єдиний конкурент в особі ТОВ "Мінерал Оіл Груп".

Зазначається, що всі обсяги хлориду калію були заарештовані ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 24 червня 2022 року у справі №761/11098/22.

Нагадаємо також, що в березні 2023 року Служба безпеки України повідомила, що за її та Бюро економічної безпеки ініціативи було заарештовано у справі про ухилення від сплати податків оптову партію мінеральних добрив виробництва підприємств "Уралкалий" (РФ) та "Беларуськалий", яка "застрягла" у порту Миколаєва. Йшлося про 170 вагонів з 11,8 тисячі тонн продукції на майже 100 мільйонів гривень.