Конфіскований білоруський калій продають на аукціоні за пів мільярда гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) планує продати на аукціоні 30 тисяч тон конфіскованого білоруського калію. Загальна вартість лотів з урахуванням митних платежів складає понад півмільярда гривень.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, на продаж виставлено 10 лотів хлориду калію, що знаходяться у 433 вагонах, загальною вагою 30 431 тонн.

Продукція виробництва ОАО "Беларуськалий" (Білорусь) має стартову вартість, встановленні незалежним оцінювачем: 391 241 223 гривень (без ПДВ).

Крім того, додатково переможцю необхідно буде сплатити митні платежі, які орієнтовно становлять 126 572 266,92 гривень.

Як наголосила дума, загальна вартість лотів з урахуванням митних платежів складає понад півмільярда гривень.

Всі зацікавлені особи можуть слідкувати за перебігом торгів та брати участь в аукціоні на платформі Прозорро.Продажі

Торги розпочнуться 5 грудня 2024 року об 11:05.

"Кошти, отримані від реалізації будуть спрямовані на економіку держави та підтримку обороноздатності держави через механізм придбання ОВДП", - підкреслила Дума.

Раніше АРМА успішно завершило другий аукціон з продажу арештованих активів, реалізувавши майже 40 000 літрів гербіцидів за майже 3 млн грн.