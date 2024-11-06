АРМА розпочало ринкові консультації для відбору управителя майже 18 тисяч арештованих вагонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок ринкових консультацій, які мають на меті об’єктивно оцінити економічний потенціал 17 799 арештованих залізничних вагонів та забезпечити прозорість конкурсу на відбір управителя цих активів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Консультації передбачають залучення "Укрзалізниці", яка разом із агентством надасть експертну оцінку вартості й економічного потенціалу вагонів. Очікується, що це дозволить максимально ефективно використати активи на вигідних для держави та управителя умовах.

Дума зазначила, що залучення фахівців "Укрзалізниці" гарантуватиме професійну оцінку технічного стану вагонів, що є важливим для визначення їхньої майбутньої експлуатації.

Повідомляється, що конкурс відкритий для всіх суб’єктів господарювання, включаючи державні компанії, які можуть подавати свої пропозиції. Учасники можуть ознайомитися з деталями конкурсу в оголошенні АРМА.

Також голова АРМА закликала розглянути законопроєкт №11009, який передбачає спрощення процедури використання арештованих вагонів під час воєнного стану. За її словами, це дозволило б активніше задіяти ресурси у стратегічних цілях, включно з підтримкою обороноздатності країни, та зменшити бюрократичні обмеження на час дії військових викликів.

Умови конкурсу та вимоги

Нагадаємо, АРМА оголосило конкурс на відбір управителя для майже 18 тисяч арештованих вантажних вагонів ще 4 листопада, щоб оптимально використати активи в державних інтересах. Конкурс проводиться на підставі рішень суду від 6 та 11 квітня 2022 року, за якими вагонний парк передано АРМА.

На участь у конкурсі можуть претендувати юридичні особи та ФОПи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства, з досвідом отримання прибутку. Учасникам необхідно надати інформацію про очікувані щомісячні надходження до бюджету, пропоновану винагороду управителя у відсотках від доходу та програму управління активами.

У програмі слід зазначити очікуваний дохід для бюджету та умови, за яких управитель готовий покрити недоотримані доходи за рахунок власних коштів. Кінцевий термін подачі документів – 18 листопада 2024 року.

Нагадаємо, раніше АРМА підписало з представниками ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп" договір на управління 434 вагонами, які раніше були арештовані та перебували в користуванні "Укрзалізниці".