- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
АРМА начала рыночные консультации по отбору управляющего для почти 18 тысяч арестованных вагонов
Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале рыночных консультаций, цель объективно оценить экономический потенциал 17 799 арестованных железнодорожных вагонов и обеспечить прозрачность конкурса на отбор управляющего этих активов.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Консультации предусматривают привлечение "Укрзализныци", которая вместе с агентством предоставит экспертную оценку стоимости и экономического потенциала вагонов. Ожидается, что это позволит максимально эффективно использовать активы на выгодных для государства и управляющего условиях.
Дума отметила, что привлечение специалистов "Укрзализныци" будет гарантировать профессиональную оценку технического состояния вагонов, что важно для определения их будущей эксплуатации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что конкурс открыт для всех субъектов ведения хозяйства, включая государственные компании, которые могут подавать свои предложения. Участники могут ознакомиться с деталями конкурса в объявлении АРМА.
Также глава АРМА призвала рассмотреть законопроект №11009, предусматривающий упрощение процедуры использования арестованных вагонов во время военного положения. По ее словам, это позволило бы более активно задействовать ресурсы в стратегических целях, включая поддержку обороноспособности страны, и уменьшить бюрократические ограничения на время действия военных вызовов.
Условия конкурса и требования
Напомним, АРМА объявила конкурс на отбор управляющего почти для 18 тысяч арестованных грузовых вагонов еще 4 ноября, чтобы оптимально использовать активы в государственных интересах. Конкурс проводится на основании решений суда от 6 и 11 апреля 2022 года, согласно которым вагонный парк передан АРМА.
На участие в конкурсе могут претендовать юридические лица и ФЛП, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, с опытом получения прибыли. Участникам необходимо предоставить информацию об ожидаемых ежемесячных поступлениях в бюджет, предлагаемое вознаграждение управляющего в процентах от дохода и программу управления активами.
В программе следует указать ожидаемый доход для бюджета и условия, при которых управляющий готов покрыть недополученные доходы за счет собственных средств. Конечный срок подачи документов – 18 ноября 2024 года.
Напомним, ранее АРМА подписало с представителями ООО "Финансово-промышленная компания "Ресурсгрупп" договор на управление 434 вагонами, ранее арестованными и находившимися в пользовании "Укрзализныци".