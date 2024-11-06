АРМА начала рыночные консультации по отбору управляющего для почти 18 тысяч арестованных вагонов

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале рыночных консультаций, цель объективно оценить экономический потенциал 17 799 арестованных железнодорожных вагонов и обеспечить прозрачность конкурса на отбор управляющего этих активов.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Консультации предусматривают привлечение "Укрзализныци", которая вместе с агентством предоставит экспертную оценку стоимости и экономического потенциала вагонов. Ожидается, что это позволит максимально эффективно использовать активы на выгодных для государства и управляющего условиях.

Дума отметила, что привлечение специалистов "Укрзализныци" будет гарантировать профессиональную оценку технического состояния вагонов, что важно для определения их будущей эксплуатации.

Сообщается, что конкурс открыт для всех субъектов ведения хозяйства, включая государственные компании, которые могут подавать свои предложения. Участники могут ознакомиться с деталями конкурса в объявлении АРМА.

Также глава АРМА призвала рассмотреть законопроект №11009, предусматривающий упрощение процедуры использования арестованных вагонов во время военного положения. По ее словам, это позволило бы более активно задействовать ресурсы в стратегических целях, включая поддержку обороноспособности страны, и уменьшить бюрократические ограничения на время действия военных вызовов.

Условия конкурса и требования

Напомним, АРМА объявила конкурс на отбор управляющего почти для 18 тысяч арестованных грузовых вагонов еще 4 ноября, чтобы оптимально использовать активы в государственных интересах. Конкурс проводится на основании решений суда от 6 и 11 апреля 2022 года, согласно которым вагонный парк передан АРМА.

На участие в конкурсе могут претендовать юридические лица и ФЛП, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, с опытом получения прибыли. Участникам необходимо предоставить информацию об ожидаемых ежемесячных поступлениях в бюджет, предлагаемое вознаграждение управляющего в процентах от дохода и программу управления активами.

В программе следует указать ожидаемый доход для бюджета и условия, при которых управляющий готов покрыть недополученные доходы за счет собственных средств. Конечный срок подачи документов – 18 ноября 2024 года.

Напомним, ранее АРМА подписало с представителями ООО "Финансово-промышленная компания "Ресурсгрупп" договор на управление 434 вагонами, ранее арестованными и находившимися в пользовании "Укрзализныци".