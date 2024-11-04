АРМА реализует активов почти на миллиард гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) анонсирует реализацию арестованных активов оцененных в 819,92 млн грн, из которых 212,01 млн грн составляют таможенные платежи. Средства по реализации пойдут прямо в государственный бюджет Украины и на закупку военных облигаций.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, наибольшую долю в общей стоимости составляют активы российского происхождения – окатыши, глинозем и брикеты железной руды, которые совокупно оцениваются более чем в 593 млн грн.

Среди активов, подлежащих реализации:

Окатыши железной руды российского происхождения объемом 14 673 тонн, размещенные в 215 железнодорожных вагонах, оценочной стоимостью 25,9 млн. грн.

Глинозем российского происхождения объемом 6228 тонн в 90 железнодорожных вагонах на сумму 72,61 млн грн

Брикеты железной руды российского происхождения объемом 50 148,716 тонн, оценены в 494,9 млн. грн.

Древесина сосна в количестве 1 093 бревен общим объемом 471,5475 м³ на сумму 0,8 млн грн

Бытовые вещи в количестве 438 единиц стоимостью 3,3 млн грн

Электрооборудование Asic Bitman Antminer в количестве 538 единиц на сумму 0,5 млн. грн.

Сообщается, что реализация будет проходить через электронную систему Прозорро.Продажи, где все заинтересованные лица смогут принять участие в торгах.

"Благодаря налаженным процессам на Прозоро. Продажи бюджет ежедневно пополняется поступлениями от реализации арестованного имущества. Поэтому, АРМА видит целесообразность изменения определений суда по управлению на реализацию по тем активам где это возможно. Итак, уже готовим соответствующие обращения в органы досудебного расследования и СНБОУ", – подчеркнула Дума.

Ранее АРМА объявила конкурс по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен президента-беглеца Виктора Януковича Виталия Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.