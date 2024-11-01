АРМА планирует получить в управление самолеты крупнейшего российского авиаперевозчика

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) начало процесс легализации решения украинского суда о передаче в управление АРМА арестованных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которыми владеет крупнейший российский коммерческий авиаперевозчик "Волга-Днепр".

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, соответствующий запрос уже направлен в Офис Генерального прокурора в рамках статьи 545 УПК Украины.

Напомним, Украина арестовала самолеты Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в марте 2022 года.

В августе 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) решил взыскать в доход государства шесть авиационных турбореактивных двигателей модели Д-18Т серии 3 для самолетов Ан-124 российской группы компаний "Волга-Днепр", удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции.

"Волга-Днепр" является группой авиакомпаний, специализирующихся на предоставлении логистических услуг по перевозке крупногабаритных и сверхтяжелых грузов с использованием самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Напомним, что "Волга-Днепр" и целый ряд связанных с ней компаний попали под украинские санкции 12 мая 2023 года. Впрочем, еще одно российское юрлицо – ООО "Волга-Днепр ММ XVI" – попало под них еще до полномасштабной войны, в апреле 2021 года.

Украина расценивает деятельность "Волга-Днепр" как содействие в подготовке к полномасштабному российскому вторжению в Украину. Кроме того, в дальнейшем она привлекалась военно-политическим руководством РФ для транспортировки военной техники по территории государства-агрессора, а также для скрытой доставки военных грузов и товаров двойного назначения в условиях санкционных ограничений, примененных к РФ после начала вторжения.

16 августа 2023 года Минюст подал в ВАКС два иска: кроме названных компаний, входящих в российскую группу, ведомство судилось против Министерства обороны Беларуси: у него хотели забрать, по словам директора департамента санкционной политики министерства Инны Богатых, один авиадвигатель и воздушный стартер. Суд удовлетворил этот иск еще 21 августа того же года.