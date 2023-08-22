ВАКС конфисковал у Минобороны Беларуси детали к самолету

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 21 августа удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Беларуси, решив взыскать в доход украинского государства имущество последнего.

Как говорится в сообщении суда, санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона о санкциях применена в отношении составляющих системы электрического авиационного пуска.

Текст решения обещают опубликовать на официальном сайте ВАКС. Решение может быть обжаловано участником дела и/или его представителем в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня его провозглашения.

Напомним, что указанный иск Минюст подал в суд лишь за пять дней до вынесения решения – 16 августа. Как сообщала директор департамента санкционной политики министерства Инна Богатых, речь идет об авиадвигателе и воздушном стартере, принадлежавших Минобороны Беларуси.

Впрочем, касается ли принятое сейчас решение всего запрашиваемого белорусского имущества, однозначного пока неизвестно. Само решение чиновница пока не комментировала.

Отметим, что тогда же был подан другой иск - о взыскании в доход государства имущества группы компаний "Волга-Днепр", являющейся одним из крупнейших игроков на российском логистическом рынке. У нее в Украине хотят отобрать шесть авиадвигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Последний вопрос в Минюсте считают особенно важным в контексте международной конфискации российского имущества в пользу Украины, поскольку в Канаде начата аналогичная процедура в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании и был арестован Канадой.

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