ВАКС конфисковал у российского сенатора завод по производству гильз цилиндров в Конотопе

Высший антикоррупционный суд 11 августа удовлетворил иск Министерства юстиции и применил к депутату Совета Федерации России от Костромской области Сергею Калашнику санкцию в виде взыскания в доход Украины его активов, а именно 100% корпоративных прав ООО "Мотордеталь-Конотоп". Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"Как такое возможно, чтобы до сих пор российские политики владели предприятиями в Украине? - спросите вы. Отвечу: это как раз тот случай (к сожалению, не единственный), когда маскировка "русского следа" осуществлялась более 10 лет, потому что официально предприятием владели другими лица", - отметила она.

Чиновница указала, что благодаря кропотливой работе Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, детального исследования Минюстом изменений корпоративной собственности и установления способов фактического контроля за предприятием в суде удалось доказать информацию о реальном бенефициаре этого актива.

"Мотордеталь-Конотоп" является одним из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

История предприятия берет начало в 1943 году, когда была организована работа машинно-тракторной мастерской для мелкого ремонта автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Известными покупателями продукции компании являются Iveco, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Производственная мощность предприятия составляет 5 миллионов гильз цилиндров в год.

"Этот кейс очень знаковый и показательный, потому что еще раз доказывает, что даже если десяток лет расставлять фунтов и прикрываться номиналами, строя сложную корпоративную структуру, в том числе с использованием иностранных юрисдикций, это не спасает от выяснения реальных владельцев", - подчеркнула Богатых.

Напомним, что Калашник находится под санкциями Украины с 7 сентября 2022 года. Вскоре он попал и под санкции Европейского союза и США. Впрочем, Великобритания, Швейцария и Канада ввели ограничения против россиянина еще в марте прошлого года. Иск же к ВАКС по конфискации завода в Конотопе Минюст подал 2 августа 2023 года. Таким образом, на его рассмотрение ушло лишь чуть более недели.