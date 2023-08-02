В Украине хотят конфисковать завод, принадлежащий российскому сенатору

Министерство юстиции 2 августа подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства актива члена Совета Федерации РФ от Костромской области Сергея Калашника.

Как отмечают в ведомстве, речь идет о применении к нему санкций, предусмотренных пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона о санкциях. Предметом взыскания является 100% уставного капитала украинского ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Калашник, напомним, принимал участие в голосовании за принятие федеральных законов РФ относительно незаконной аннексии территорий Украины и был причастен к содействию в подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину.

Сенатор является уроженцем Костромы, где с 2000 года работал на разных должностях на местном заводе "Мотордеталь", с 2007 года возглавлял торгово-финансовую компанию "Мотордеталь-Кострома", а с 2010 - ЗАО "Костромской завод автокомпонентов" - управляющую компанию холдинга "Мотордеталь". В 2011, 2015 и 2020 годах избирался в Костромскую областную думу, последний созыв которой и делегировал его в Совет Федерации.

Калашник находится под санкциями Украины с 7 сентября 2022 года. Неделю спустя санкции против него ввел Европейский союз, а еще две недели спустя - США. При этом Великобритания, Швейцария и Канада ввели ограничения против россиянина еще в марте прошлого года.

"Мотордеталь-Конотоп" (Сумская область) является производителем гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Согласно данным на сайте предприятия, оно имеет более 800 сотрудников и производит 5 миллионов гильз в год, экспортируя продукцию в 35 стран. В состав завода, запущенного в 1972 году, входят чугунолитейное производство, два механообрабатывающих цеха и вспомогательные цеха.