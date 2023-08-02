В Україні хочуть конфіскувати завод, що належить російському сенатору

Міністерство юстиції 2 серпня подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави актива члена Ради Федерації РФ від Костромської області Сергія Калашника.

Як зазначають у відомстві, йдеться про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 закону про санкції. Предметом стягнення є 100% статутного капіталу українського ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Калашник, нагадаємо, брав брав участь у голосуванні за прийняття федеральних законів РФ стосовно незаконої анексії територій України та був причетний до сприяння в підготовці Росії до повномасштабного вторгнення в Україну.

Сенатор є уродженцем Костроми, де з 2000 року працював на різних посадах на місцевому заводі "Мотордеталь", з 2007 року очолював торгівельно-фінансову компанію "Мотордеталь-Кострома", а з 2010 - ЗАТ "Костромський завод автокомпонентів" - керуючу компанію холдингу "Мотордеталь". В 2011, 2015 та 2020 роках обирався до Костромської обласної думи, останнє скликання якої і делегувало його до Ради Федерації.

Калашник знаходиться під санкціями України з 7 вересня 2022 року. Тиждень потому санкції проти нього запровадив Європейський союз, а ще два тижні потому - США. Втім, Велика Британія, Швейцарія та канада ввели обмеження проти росіянина ще в березні минулого року.

"Мотордеталь-Конотоп" (Сумська область) є виробником гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Згідно з даними на сайті підприємства, воно має понад 800 співробітників та виробляє 5 мільйонів гільз на рік, експортуючи продукцію до 35 країн. До складу заводу, запущеного в 1972 році, входять чавуноливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.