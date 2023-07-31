Чехия конфисковала гостиницу в Карловых Варах российского олигарха Евтушенкова

В Чехии началась конфискация активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, попавшего под санкции за военную агрессию РФ против Украины и связей с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что российский олигарх секретно контролирует компанию по производству электрических компонентов. А в России его компании производят и снабжают системы вооружения для российских военных.

Также у российского бизнесмена есть недвижимость в Чехии стоимостью более 500 миллионов чешских крон. В частности, он является владельцем пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах.

Именно эта гостиница стала первым активом Евтушенкова, конфискованным Управлением финансового анализа Чехии. В последние годы гостиница пользовалась популярностью среди известных российских политиков, художников и бизнесменов.

Евтушенков был внесен в санкционный список Чехии еще в июне 2023 года.

Напомним, по данным New York Times, британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на частных поваров, шоферов и домработниц, несмотря на то, что их банковские счета якобы заморожены. В некоторых случаях подсанкционные олигархи тратили на жизнь более 1 миллиона долларов в год.