Украина начинает распродавать активы, конфискованные у россиян: первый аукцион - по компании олигарха Шелкова

Фонд государственного имущества объявил старт приватизации активов, конфискованных у российских олигархов. Так, 10 августа на платформе "Prozorro.Продажи" пройдут торги по продаже аграрной компании "Инвестагро", ранее принадлежавшей российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Шелкову.

Стартовая цена лота составляет 55 миллионов гривен. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 20% от нее, то есть 11 миллионов гривен.

"Соблюдаем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики", - прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров.

В фонде отмечают, что по итогам 2022 года "Инвестагро" получила 3,7 миллиона гривен чистой прибыли, а I полугодие 2023 года закончила с убытком в 7 миллионов гривен.

Компания имеет текущую кредиторскую задолженность в 17,2 миллиона гривен. В ее собственности находятся 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств, она арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 га.

Напомним, что 24 февраля Кабинет министров передал в управление ФГИ изъятые активы Шелкова. Среди них 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "ВСМПО Титан Украина", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и 100% ООО "Тай-Минералс".

Решение же о конфискации активов Шелкова в Украине принял 23 января Высший антикоррупционный суд. Впрочем, в нем речь не шла о конфискации ГОКа, но после обжалования этого решения Министерством юстиции Апелляционная палата ВАКС 3 февраля все же решила конфисковать и этот актив.