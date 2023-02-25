Кабмин разрешил ФГИ распродать активы российского олигарха Шелкова, в том числе Демуринский ГОК

Кабинет министров определил Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления активами российского олигарха Михаила Шелкова, взысканными в доход украинского государства.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, также ФГИ поручено внести средства от продажи или аренды указанных активов в государственный бюджет.

Как уточнила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, средства Шелкова со счетов в украинских банках будут направлены в госбюджет, а имущество – приватизировано или передано в аренду.

"Очередной пример быстрого и неотвратимого наказания российских олигархов, поддерживающих режим Путина и агрессию против Украины. Спрятать голову в песок не получится. Скрыть активы – тоже. Мы все видим и все контролируем. На очереди – другие фигуранты российского списка Forbs, в отношении которых введены санкции", - отметила она.

Напомним, что решение о взыскании активов Шелкова в доход государства принял 23 января Высший антикоррупционный суд, а 3 февраля его подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

Речь идет о 100% ООО "Тай-Минералс", 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% "ВСМПО Титан", денежных средствах в сумме более 14 миллионов гривен, а также недвижимости, транспорте и оборудовании.

По данным Минэкономики, указанные 14 миллионов лежат на счете в Международном резервном банке (бывший Сбербанк), при этом у Шелкова были и деньги на счетах в других банках.

Отметим, что Шелков, являющийся бенефициаром и заместителем председателя совета директоров российской корпорации - крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма", находится под санкциями Украины еще с июня 2021 года. Тогда они вводились бессрочно, но решением от 19 октября 2022 года были ограничены лишь 10-летним сроком.