Кабмін дозволив ФДМ розпродати активи російського олігарха Шелкова, зокрема Демурінський ГЗК

Кабінет міністрів визначив Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами російського олігарха Михайла Шелкова, стягнутими в дохід української держави.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, також ФДМ доручено зарахувати кошти від продажу або оренди зазначених активів до державного бюджету.

Як уточнила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, кошти Шелкова з рахунків в українських банках будуть спрямовані до держбюджету, а майно – приватизоване чи передане в оренду.

"Черговий приклад швидкого та невідворотного покарання російських олігархів, що підтримують режим Путіна та агресію проти України. Сховати голову в пісок не вийде. Приховати активи – теж. Ми все бачимо та все контролюємо. На черзі - інші фігуранти російського списку Forbs, щодо яких запроваджено санкції", - зазначила вона.

Нагадаємо, що рішення про стягнення активів Шелкова в дохід держави ухвалив 23 січня Вищий антикорупційний суд, а 3 лютого його підтвердила Апеляційна палата ВАКС.

Йдеться про 100% ТОВ "Тай-Мінералс", 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% "ВСМПО Титан", грошові кошти на понад 14 мільйонів гривень, нерухомість, транспорт та обладнання.

За даними Мінекономіки, зазначені 14 мільйонів лежать на рахунку в Міжнародному резервному банку (колишній Сбербанк), втім у Шелкова були й гроші на рахунках в інших банках.

Зазначимо, що Шелков, який є бенефіціаром та заступником голови ради директорів російської корпорації-найбільшого у світі виробника титану "ВСМПО-Авісма", знаходиться під санкціями України ще з червня 2021 року. Тоді вони вводилися безстроково, однак рішенням від 19 жовтня 2022 року були обмежені лише 10-річним терміном.