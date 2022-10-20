Кабаєва, Абрамович, Канделакі: Україна ввела нові санкції проти фізичних осіб та компаній

Україна ввела персональні економічні та інші обмежувальні заходи проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб, більшість із яких громадяни Росії та російські юрособи.

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Відповідні укази №726\2022 та №727\2022 президента України Володимира Зеленського від 19 жовтня про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони опубліковано на сайті глави держави.

"Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Крім цього, Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

У санкційному переліку, зокрема, російський Альфа-Банк та пов'язані з ним ряд компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", "Росдержстрах", пов'язані з ВТБ та Сбербанком страхові та фінансові компанії, РТС- Холдинг, Согаз.

Крім цього, до списку внесено Управління справами президента РФ та спецавіазагін "Росія", Казанський вертолітний завод" та "Адміралтейські верфі", "Камаз", "Громадянські літаки Сухого".

Серед підсанкційних осіб не лише іноземні "дочки" російських компаній та банків, а й, зокрема, Державний військово-промисловий комітет Білорусі, білоруські "ОКБ ТСП" та "Оборонні ініціативи", "Белспецвгештехніка".

У списку також хорватські T.G.A. D.O.O. за Trgovinu i Usluge та Katina D.O.O.

Також персональні санкції введені щодо російських олігархів та бізнесменів. У санкційний список потрапили Роман Абрамович, Аркадій та Борис Ротенберги з сім'ями, Ковальчуки, Володимир Лісін, Сулейман Керімов, Іскандер Махмудов, Мамут, Леонід Федун, Алекперов, Тимченко, Прохоров, Олена Батуріна, Касперський, Євген Гінер Володимир Потанін та інші.

Також до списку потрапили цивільна дружина Володимира Путіна Аліна Кабаєва та діти російських чиновників та пропагандистів.

Також у списку актори та діячі мистецтв та шоу-бізнесу, такі як Костянтин Ернст, Тіна Канделакі, Яна Поплавська, Ела Памфілова.

Крім того, у списках є громадяни Німеччини, ПАР, Словаччини, Франції та інших держав.

Згідно з документом, санкції включають 17 обмежувальних заходів: від блокування активів та повного припинення торгових операцій та транзиту ресурсів до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи зупинення ліцензій.

Серед обмежень також заборона участі у приватизації, публічних та оборонних закупівлях, здійснення угод з цінними паперами, заборона збільшення розміру статутного капіталу пов'язаних компаній (з часткою від 10%), введення додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю, припинення дії торгових угод та спільних проектів.