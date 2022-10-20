Кабаева, Абрамович, Канделаки: Украина ввела новые санкции против физических лиц и компаний

Украина ввела персональные экономические и другие ограничительные меры против 2507 физических и 1374 юридических лиц, большинство из которых граждане России и российские юрлица.

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Соответствующие указы №726\2022 и №727\2022 президента Украины Владимира Зеленского от 19 октября о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны опубликованы на сайте главы государства.

"Кабинету министру вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Кроме того, Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

В санкционном перечне, в частности, российский Альфа-Банк и связанный с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком. компании, РТС-Холдинг, Согаз.

Кроме этого, в список внесены Управделами президента РФ и спецавиаотряд "Россия", Казанский вертолетный завод" и "Адмиралтейские верфи", "Камаз", "Гражданские самолеты Сухого".

Среди подсанкционных лиц не только иностранные "дочки" российских компаний и банков, но и, в частности, Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, белорусские "ОКБ ТСП" и "Оборонные инициативы", "Белспецвгештехника".

В списке также хорватские TGADOO по Trgovinu i Usluge и Katina DOO.

Также персональные санкции введены в отношении российских олигархов и бизнесменов. В санкционный список попали Роман Абрамович, Аркадий и Борис Ротенберги с семьями, Ковальчуки, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Искандер Махмудов, Мамут, Леонид Федун, Алекперов, Тимченко, Прохоров, Елена Батурина, Касперский, Евгений Гинер Владимир Потанин и другие.

Также в список попали гражданская жена Владимира Путина Алина Кабаева и дети российских чиновников и пропагандистов.

Также в списке актеры и деятели искусств и шоу-бизнеса, такие как Константин Эрнст, Тина Канделаки, Яна Поплавская, Эла Памфилова.

Кроме того, в списках есть граждане Германии, ЮАР, Словакии, Франции и других государств.

Согласно документу, санкции включают 17 ограничительных мер: от блокирования активов и полного прекращения торговых операций и транзита ресурсов до остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановки лицензий.

Среди ограничений также запрет на участие в приватизации, публичных и оборонных закупках, совершение сделок с ценными бумагами, запрет на увеличение размера уставного капитала связанных компаний (с долей от 10%), введение дополнительных мероприятий в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, прекращение действия торговых соглашений и совместных проектов.