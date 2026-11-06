Відсутність води під час відключень світла у Києві: Зеленський підтримує заміну керівництва "Київводоканалу"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що керівництво"Київводоканалу" слід змінити через недостатньо оперативну роботу на тлі проблем з водопостачанням столиці під час відключень світла.

Як пише Dilo, про це Зеленський сказав в інтерв'ю ТСН, передає "Інтерфакс-Україна".

"Водоканал повинен працювати не так. При всій повазі до людей. Я їх не знаю. Вони повинні працювати більше, швидше. Якщо треба міняти менеджмент водоканалу, хай міняють", – наголосив президент.

Він підкреслив, що Київ перебуває в найскладнішій ситуації з енергопостачанням, адже внаслідок російських ударів були порушені зв'язки між об'єктами генерації та столицею, тому навіть за наявності електроенергії в загальній енергосистемі її не вдається передати споживачам у столиці.

Президент також повідомив, що ремонтні бригади щодня працюють над відновленням енергопостачання.

Київ залишається без води під час відключень світла: що кажуть у "Київводоканалі"

Зауважимо, у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води. Так, 3 листопада у Києві повністю зникло водопостачання, яке вдалося відновити лише на наступний день.

5 листопада через знеструмлення водопровідних об’єктів у Києві також були перебої з водопостачанням.

Київська влада замовила генератори великої потужності для безперебійної роботи “Київводоканалу” на випадок можливих знеструмлень столиці.

У Києві безперебійне водопостачання у критичні моменти забезпечують 104 генератори загальною потужністю 16 МВт, які фактично є окремими збудованими електростанціями.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що система водовідведення Києва забезпечена джерелами резервного живлення, але генератори повністю замінити систему електропостачання ПрАТ "АК "Київводоканал" не можуть.

"Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.

"Чотири години поки буде світло, буде вода. Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку", - підкреслював заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко.

Він повідомив, що за чотири роки столичний водоканал втратив 40% персоналу. Це ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.