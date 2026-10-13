Київ без води: генератори не можуть повністю замінити систему електропостачання "Київводоканалу" – Кличко

Система водовідведення Києва забезпечена джерелами резервного живлення, але генератори повністю замінити систему електропостачання ПрАТ "АК "Київводоканал" не можуть.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що відвідав одну з водопровідних насосних станцій "Київводоканалу", де працюють генератори для живлення насосів під час аварійних ситуацій і відсутності електропостачання.

Кличко зазначив, що наразі "Київводоканал" має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, які встановлювали протягом років повномасштабної війни.

Також підприємство очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном.

Мер столиці зауважив, що система ж водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення.

"Хочу зазначити, що генератори не можуть повністю замінити систему електропостачання такого великого господарства, як "Київводоканал". Вони допомагають в аварійних ситуаціях в енергосистемі. Та не можуть працювати безперервно. І фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення", - наголосив Кличко.

Київ залишається без води під час відключень світла: що кажуть у "Київводоканалі"

Зауважимо, у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води.

"Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.

"Чотири години поки буде світло, буде вода. Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку", - підкреслював заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко.

Він повідомив, що за чотири роки столичний водоканал втратив 40% персоналу. Це ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.