Київ залишається без води під час відключень світла: що кажуть у "Київводоканалі"

У Києві під час відключень електроенергії можуть виникнути перебої з водопостачанням, а за сильних морозів є ризик замерзання внутрішньобудинкових систем.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко в інтерв’ю "Економічній правді".

За його словами, "Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.

Але у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води.

"Чотири години поки буде світло, буде вода. Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку", - підкреслив Горкуценко.

Він пояснив, що при пониженні температури і відсутності електроенергії в будинку можлива відсутність води на верхніх поверхах через те, що не працюватимуть в будинку насоси, які підвищують тиск.

Водночас тривалі відключення електроенергії за низьких температур можуть створити додаткові ризики для житлових будинків. Зокрема, якщо світла не буде 20 годин, а температура опуститься до -10°C, виникне імовірність замерзання систем всередині будівель.

Втратили 40% персоналу". У "Київводоканалі" критичний брак робочих рук

Горкуценко повідомив, що за чотири роки столичний водоканал втратив 40% персоналу. Це ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктур.

"Тепер з приводу питання, чому вода не пропадала раніше, а зараз пропадає. За чотири роки ми втратили 40% персоналу, тому що у нас тариф заморожено, люди звільнилися", - констатував чиновник.

За його оцінкою, зараз один співробітник водоканалу виконує роботу чотирьох, а на відновлення водопостачання витрачається більше часу, ніж при аваріях в електромережі.

"Вода - це не електроенергія. Вона не вмикається і не вимикається клавішами лічильника. Це інертна система. Якщо зникла електроенергія, щоб переключитися на другу лінію, на генератор, потрібен час. Проблема в тому, що не стільки зникає електроенергія, скільки коливання напруги дуже великі. Доводиться нашим електрикам, що залишилися, робити перемикання цієї електричної частини", - зауважив Горкуценко.

Нагадаємо, у Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр.