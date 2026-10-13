Киев остается без воды во время отключения света: что говорят в "Киевводоканале"

В Киеве во время отключений электроэнергии могут возникнуть перебои с водоснабжением, а при сильных морозах есть риск замерзания внутридомовых систем.

Об этом сообщил заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде".

По его словам, Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

Но в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды.

"Четыре часа пока будет светло, будет вода. Технически это будет выглядеть так: исчезает свет, водоканал останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы гоним воду, вода появляется в доме", - подчеркнул Горкуценко.

Он пояснил, что при понижении температуры и отсутствии электроэнергии в доме возможно отсутствие воды на верхних этажах из-за того, что не будут работать в доме повышающие давление насосы.

В то же время, продолжительные отключения электроэнергии при низких температурах могут создать дополнительные риски для жилых домов. В частности, если света не будет 20 часов, а температура опустится до –10°C, возникнет вероятность замерзания систем внутри зданий.

Потеряли 40% персонала". В "Киевводоканале" критическая нехватка рабочих рук

Горкуценко сообщил, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это усложняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, повреждающие электрическую часть водопроводной инфраструктуры.

"Теперь по поводу вопроса, почему вода не пропадала раньше, а сейчас пропадает. За четыре года мы потеряли 40% персонала, потому что у нас тариф заморожен, люди уволились ", - констатировал чиновник.

По его оценке, сейчас один сотрудник водоканала выполняет работу четырех, а на восстановление водоснабжения уходит больше времени, чем при авариях в электросети.

"Вода - это не электроэнергия. Она не включается и не выключается клавишами счетчика. Это инертная система. Если исчезла электроэнергия, чтобы переключиться на вторую линию, на генератор, нужно время. Проблема в том, что не столько исчезает электроэнергия, сколько колебания напряжения очень велики. части", - заметил Горкуценко.

Напомним, в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость составит 63,79 грн. за кубометр.