В Киеве снизилось давление воды: какие районы могут остаться без водоснабжения

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов снизилось давление в сети на правом берегу столицы.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В четырех районах возможны перебои

На правом берегу Киева зафиксировано снижение давления в водопроводной сети. Причиной стали перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы на фоне понижения напряжения в электросети.

Снижение давления воды наблюдается в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В части домов возможно временное прекращение водоснабжения.

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над возобновлением стабильной работы водопроводных объектов.

В предприятии отметили, что полноценное водоснабжение будет восстановлено после нормализации электропитания.

Напомним, в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость будет составлять 63,79 грн за кубометр, тогда как тариф на уровне почти 90 грн за кубометр пока не будет применяться.