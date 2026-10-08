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Новости
Дата публикации

В Киеве снизилось давление воды: какие районы могут остаться без водоснабжения

вода
Из-за перебоев с электричеством в Киеве снизилось давление воды / Depositphotos

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов снизилось давление в сети на правом берегу столицы.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В четырех районах возможны перебои

На правом берегу Киева зафиксировано снижение давления в водопроводной сети. Причиной стали перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы на фоне понижения напряжения в электросети.

Снижение давления воды наблюдается в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В части домов возможно временное прекращение водоснабжения.

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над возобновлением стабильной работы водопроводных объектов.

В предприятии отметили, что полноценное водоснабжение будет восстановлено после нормализации электропитания.

Напомним, в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость будет составлять 63,79 грн за кубометр, тогда как тариф на уровне почти 90 грн за кубометр пока не будет применяться.

Автор:
Ольга Опенько

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